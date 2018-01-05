Уфологи нашли статую Иисуса Христа на поверхности Марса

Известный в узких кругах исследователь явлений внеземной природы Скотт Уорринг в очередной раз порадовал любителей НЛО новым открытием. На этот раз, изучив снимки поверхности Красной планеты, он разглядел там статую, посвящённую Иисусу Христу.

Стоит напомнить, ранее Скотт сообщал о том, что данная статуя весьма схожа с силуэтом известного героя галактической саги «Звёздные Войны» Дарта Вейдера. Однако, в этот раз уфолог со всей серьёзностью утвердил, что статуя, скорее всего, была посвящена великому мученику Иисусу Христу. По словам Уорринга, данная находка может свидетельствовать, что Иисус побывал не только на Земле, но и посетил ряд других небесных тел в нашей Солнечной системе.

Александр Вест

Добавим, что большинство пользователей интернета, ознакомившись с данными фотоматериалами, заявили, что Скотт в очередной раз проявил свою фантазию, превратив кусок скалы продолговатой формы в нечто, хорошо узнаваемое.