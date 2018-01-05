Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Уфологи нашли статую Иисуса Христа на поверхности Марса

Уфологи нашли статую Иисуса Христа на поверхности Марса

Сегодня, 08:56
Известный в узких кругах исследователь явлений внеземной природы Скотт Уорринг в очередной раз порадовал любителей НЛО новым открытием. На этот раз, изучив снимки поверхности Красной планеты, он разглядел там статую, посвящённую Иисусу Христу.

Уфологи нашли статую Иисуса Христа на поверхности Марса

 

Стоит напомнить, ранее Скотт сообщал о том, что данная статуя весьма схожа с силуэтом известного героя галактической саги «Звёздные Войны» Дарта Вейдера. Однако, в этот раз уфолог со всей серьёзностью утвердил, что статуя, скорее всего, была посвящена великому мученику Иисусу Христу. По словам Уорринга, данная находка может свидетельствовать, что Иисус побывал не только на Земле, но и посетил ряд других небесных тел в нашей Солнечной системе.

Уфологи нашли статую Иисуса Христа на поверхности Марса

 

Добавим, что большинство пользователей интернета, ознакомившись с данными фотоматериалами, заявили, что Скотт в очередной раз проявил свою фантазию, превратив кусок скалы продолговатой формы в нечто, хорошо узнаваемое.
Александр Вест
Новости по теме
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил корабль пришельцев на поверхности Солнца
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил корабль пришельцев на поверхности Солнца

Знаменитый на весь мир уфолог Скотт Уоринг показал еще один снимок, доказывающий наличие космических кораблей во Вселенной. На этот раз внимательный ученый

В Санкт-Петербурге не могут найти место для 80-метровой статуи Иисуса Христа
В Санкт-Петербурге не могут найти место для 80-метровой статуи Иисуса Христа

В Санкт-Петербурге должен появиться памятник Иисусу Христу, над которым работал скульптор Зураб Церетели. Только с выбором места возникли некоторые трудности.

На Марсе нашли статую гигантской кошки
На Марсе нашли статую гигантской кошки

Просматривая снимки поверхности Марса, сделанные автоматической станцией «Mars Global Surveyor», уфологии увидели объект, похожий на гигантскую кошку, который

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости