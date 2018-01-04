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| | General Electric напечатала на 3D принтере и тестирует турбовинтовой мотор

General Electric напечатала на 3D принтере и тестирует турбовинтовой мотор

Вчера, 22:46
Американская корпорация General Electric, занимающаяся производством различной техники, напечатала на 3-D принтере и проводит тестирование турбовинтового мотора, который планируют использовать в самолетах.

General Electric напечатала на 3D принтере и тестирует турбовинтовой мотор

 

Применение компьютерного моделирования позволило сократить время разработки нового двигателя до двух лет. Инженеры успели не только схематично воссоздать внешний вид машины, но и практически довести до логического конца испытание функционального мотора. По словам специалистов General Electric, это является огромным успехом. Благодаря применению развитых технологий, инженерам удалось уменьшить количество компонентов двигателя с 855 до 12 штук.

30% мотора представляет собой титановую деталь, отпечатанную на 3-D принтере. Масса агрегата снизилась на 45 килограммов. Затраты горючего уменьшились на 20%. Наблюдается прирост мощности на 10%. Увеличился коэффициент полезного действия движка. После полного завершения тестирования, машину нужно будет сертифицировать и запускать в массовое производство.
Домбровский Сергей
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