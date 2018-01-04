Ученые показали морской беспилотник-разведчик будущего

Ученые Национального университета Сингапура разработали компактный морской беспилотник-разведчик, способный проникнуть в самые труднодоступные места под толщей океанской воды. Устройство назвали MantaDroid.

Домбровский Сергей

Дрон получил внутреннюю структуру подобно электрическим скатам, каждое крыло приводится в движение от одного мотора. Двигатель расположили в специальную камеру, созданную из материала, не пропускающего воду. MantaDroid способен проникать в самые неудобные места морской пучины из-за своих небольших размеров. Длина аппарата составляет всего 35 сантиметров, а скорость перемещения равна трем километрам в час. По словам разработчикам, низкое быстродействие компенсируется значительным временем автономной работы. Точная цифра не называется, по мнению экспертов, беспилотное устройство может функционировать без подзарядки несколько суток.MantaDroid содержит множество датчиков, работающих по программе, с регулировкой в реальном времени. Военно-морские силы Сингапура заинтересовались этим дроном. ВМС уже заказали тестирование устройства. Большие сомнения у военных вызывает полимерный корпус беспилотного разведчика, они хотят проверить его на прочность.