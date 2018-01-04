Ученые показали морской беспилотник-разведчик будущего

Дрон получил внутреннюю структуру подобно электрическим скатам, каждое крыло приводится в движение от одного мотора. Двигатель расположили в специальную камеру, созданную из материала, не пропускающего воду. MantaDroid способен проникать в самые неудобные места морской пучины из-за своих небольших размеров. Длина аппарата составляет всего 35 сантиметров, а скорость перемещения равна трем километрам в час. По словам разработчикам, низкое быстродействие компенсируется значительным временем автономной работы. Точная цифра не называется, по мнению экспертов, беспилотное устройство может функционировать без подзарядки несколько суток.
MantaDroid содержит множество датчиков, работающих по программе, с регулировкой в реальном времени. Военно-морские силы Сингапура заинтересовались этим дроном. ВМС уже заказали тестирование устройства. Большие сомнения у военных вызывает полимерный корпус беспилотного разведчика, они хотят проверить его на прочность.