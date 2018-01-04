В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Диетологи советуют последовательно разгружаться после Нового года

Диетологи советуют последовательно разгружаться после Нового года

Вчера, 20:16
Диетологи сообщают, что лишние килограммы после новогодних праздников могут удвоиться, если приступать к процессу похудения неправильно. Специалисты считают, что приступать к похудению и разгрузке нужно последовательно.

Диетологи советуют последовательно разгружаться после Нового года

 

Диетологи рассказали о наиболее эффективном методе избавления от лишних килограмм, которые были набраны во время новогодних праздников. В первую очередь специалисты по питанию настаивают на отказе от голодания во время разгрузочных дней и диеты.

Наиболее оптимальным способом снижения веса медики считают переход к соблюдению основных принципов правильного питания. В их перечень входят простые правила: исключение из рациона жирных и жареных продуктов питания, сладостей и сладких напитков, а также снеков. Кроме того, рекомендуется ограничить потребление кофе, чая и алкоголя, заменив их простой негазированной водой.

Правильное питание диетологи рекомендуют совместить также со здоровым режимом работы и отдыха и умеренной физической нагрузкой.
Новости по теме
Диетологи рассказали о методе похудения без использования гаджетов
Диетологи рассказали о методе похудения без использования гаджетов

Ученые-диетологи из Бирменгемского университета нашли самый простой метод похудения, для этого необходимо лишь отказаться от использования гаджетов. Речь идет

Диетологи назвали 7 нежелательных для употребления продуктов
Диетологи назвали 7 нежелательных для употребления продуктов

Диетолог из Великобритании Хелен Бонд в новой работе затронула тему здоровой пищи, которую следует употреблять сторонникам правильного питания. В рамках

Диетологи: правильное питание и спорт - враг избыточного веса
Диетологи: правильное питание и спорт - враг избыточного веса

Каждая девушка мечтает о стройной фигуре. Но, как известно за частую, делая попытки сесть на диету, большинство женщин не могут удержаться от различных

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости