Диетологи советуют последовательно разгружаться после Нового года

Диетологи сообщают, что лишние килограммы после новогодних праздников могут удвоиться, если приступать к процессу похудения неправильно. Специалисты считают, что приступать к похудению и разгрузке нужно последовательно.

Диетологи рассказали о наиболее эффективном методе избавления от лишних килограмм, которые были набраны во время новогодних праздников. В первую очередь специалисты по питанию настаивают на отказе от голодания во время разгрузочных дней и диеты.Наиболее оптимальным способом снижения веса медики считают переход к соблюдению основных принципов правильного питания. В их перечень входят простые правила: исключение из рациона жирных и жареных продуктов питания, сладостей и сладких напитков, а также снеков. Кроме того, рекомендуется ограничить потребление кофе, чая и алкоголя, заменив их простой негазированной водой.Правильное питание диетологи рекомендуют совместить также со здоровым режимом работы и отдыха и умеренной физической нагрузкой.