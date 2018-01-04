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| | Разработан новый метод лечения сахарного диабета

Разработан новый метод лечения сахарного диабета

Вчера, 19:27
Учеными из Германии открыт механизм, посредством которого оказывается влияние на аутоиммунную реакцию в течение ранней стадии сахарного диабета первого типа. Благодаря нанопористой нити, появиться возможность удерживать и извлекать инсулин-продуцирующие клетки в организме пациента.

Разработан новый метод лечения сахарного диабета

 

Немецкие ученые изобрели способ модификации эндокринной системы людей, больных диабетом первого типа посредством наноимплантов. Специальная нанопористая нить, продуцирующая клетки с инсулином, должна быть имплантирована в организм инсулинозависимого больного, чтобы восполнить дефицит этого гормона.

В течение многих лет ученые работали над эффективным способом внедрения в организм людей, подверженных диабету первого типа, клеток, которые производят инсулин. Главной проблемой было то, организм больного как правило отторгал имплантаты, из-за чего пациентам необходим был прием сильных иммунодепрессантов.

Изобретение немецких ученных способно обойти проблему отторжения, но возникает следующая трудность – после выполнения их миссии, клетки невозможно извлечь из тела пациента. Их продолжительное присутствие, в свою очередь, может способствовать возникновению и развитияю раковых заболеваний.

Но благодаря новому методу с использованием нанопористых нитей проблема излечения клеток теряет свою актуальность – теперь извлечь их можно посредством обычной лапароскопии при сравнительно небольших надрезах на органах. Дальнейшие исследования позволят судить о возможности применения данной технологии не только по отношению к лабораторным мышам, но и к больным диабетом первого типа людям.
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