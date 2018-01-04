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| | Африканская сонная болезнь поражает циркадные ритмы

Африканская сонная болезнь поражает циркадные ритмы

Вчера, 18:57
Португальские ученные подтвердили, что сонная болезнь, пришедшая из стран Африки, способна поразить жизненно важные циркадные ритмы организма человека. На сегодняшний день заболевание является эндемическим в 36 странах африканского континента.

Африканская сонная болезнь поражает циркадные ритмы

 

Характерная для стран африканского континента сонная болезнь, которая провоцируется инфицированием простейшими организмами, способна вызвать сбои в ЦНС человека. Это подтверждают недавно опубликованные результаты исследования ученых из Португалии в одном из научных журналов.

Под руководством Луизы Фигейреду был осуществлен ряд экспериментов на лабораторных мышах. Благодаря чему была выявлена способность африканского трипаносомоза брать под контроль один из важнейших отделов в ЦНС организма, поражая циркадные ритмы.

После инфицирования паразитом крови, его влияние осуществляется на генном уровне еще до попадания возбудителя заболевания в мозг пораженного организма. В связи с этим меняются внутренние биоритмы на биохимическом и физиологическом уровнях.

Обнародованные результаты исследования португальских исследователей должны помочь в дальнейшем изучении сонной болезни и в создании эффективного лекарства против нее. На сегодня африканский трипаносомоз является эндемическим заболеванием в 36 странах Африки.
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