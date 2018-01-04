Африканская сонная болезнь поражает циркадные ритмы

Португальские ученные подтвердили, что сонная болезнь, пришедшая из стран Африки, способна поразить жизненно важные циркадные ритмы организма человека. На сегодняшний день заболевание является эндемическим в 36 странах африканского континента.

Характерная для стран африканского континента сонная болезнь, которая провоцируется инфицированием простейшими организмами, способна вызвать сбои в ЦНС человека. Это подтверждают недавно опубликованные результаты исследования ученых из Португалии в одном из научных журналов.Под руководством Луизы Фигейреду был осуществлен ряд экспериментов на лабораторных мышах. Благодаря чему была выявлена способность африканского трипаносомоза брать под контроль один из важнейших отделов в ЦНС организма, поражая циркадные ритмы.После инфицирования паразитом крови, его влияние осуществляется на генном уровне еще до попадания возбудителя заболевания в мозг пораженного организма. В связи с этим меняются внутренние биоритмы на биохимическом и физиологическом уровнях.Обнародованные результаты исследования португальских исследователей должны помочь в дальнейшем изучении сонной болезни и в создании эффективного лекарства против нее. На сегодня африканский трипаносомоз является эндемическим заболеванием в 36 странах Африки.