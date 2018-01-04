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| | Учёные из Калифорнии измерят температуру океана с помощью газа

Учёные из Калифорнии измерят температуру океана с помощью газа

Вчера, 18:50
Учёные из калифорнийского университета предложили альтернативный вариант измерения температуры Мирового Океана.

Учёные из Калифорнии измерят температуру океана с помощью газа

 

Глава исследовательской группы Джефф Селингхаус положил в основу этого метода измерение температуры воды газом. Если быть точнее, то измерять будут количество самого газа в толщах океана, количество которого и активность напрямую зависит от температуры воды.

Командой было отслежено и измерено количество нескольких благородных видов газа. В частности аргона и криптона. Как выяснилось благодаря полученным сведениям, сейчас температура мирового океана на 2,4 градуса выше, чем во времена ледникового периода. Во времена ледникового периода температура океана составляла не более +0,9 градусов по Цельсию, а на сегодняшний день она достигла +3,5 градусов.
Валерия Голицына
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