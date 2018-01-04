Эксперты: Причиной вздутия живота является "неправильное" пиво

Эксперты считают, что пиво, налитое под углом, может быть главной причиной вздутия живота. Дело в том, что при таком способе разлива CO2 не имеет возможности испаряться, а, следовательно, этот компонент попадает в желудок.

Эксперты из США выявили связь между разливом пива под углом и последующим вздутием живота. Как оказалось, компонент этого напитка - углекислый газ (CO2) при таком разливе теряет возможность испаряться, из-за чего попадает в желудок, где провоцирует ощущение вздутия.По мнению специалистов, качество налитого пива определяет количество пены в стакане. Вопреки расхожему мнению, что обильное пенообразование свидетельствует о плохом сорте напитка, именно пена бережет истинный вкус пива.Специалисты советуют любителям пива требовать у бармена замены напитка, если в нем совсем нет пены. Также не следует оставлять пиво продолжительное время в открытом виде – спиртное может подвергнуться действию фенолов, значительно ухудшающих вкусовые качества напитка. Данный эффект можно наблюдать, если оставить открытую банку или бутылку с пивом на день, после чего попробовать выпить – вкус и качество будут кардинально отличаться от «свежего» напитка.