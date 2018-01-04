Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами

Новейший метод был введён в программу как курс в Миннесотском университете, США, где обучают будущих врачей.

Создатели программы – доктор Кейт Шафто и шеф-повар Дженни Брин – уверяют, что в медицинских институтах во всём мире упускается очень важная деталь. Журналисты «ВладТайм» рассказывают, что этой деталью стало изучение полезных свойств продуктов питания. Студентам много рассказывают о химии и фармакологии, забывая о наиболее популярной первопричине – еде. Ожирение, диабет, болезни сердечно-сосудистой системы спровоцированы почти в 100% случаев неправильным питанием и стилем жизни.Авторы курса говорят, что соблюдение правил приготовления и соединения продуктов поможет не только предотвратить болезнь, но и вылечить её. В одном из экспериментов студенты описывали в блокноте своё самочувствие во время правильного приёма пищи и были шокированы положительными результатами в итоге. Едой можно излечить ожирение, депрессию, стресс и другие заболевания, уверяют преподаватели. Но пока курс находится на стадии тестирования и совершенствования.