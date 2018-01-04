На российские танки наденут «шапку-невидимку»

Инженеры из московского института разработали простейшую технологию шапки-невидимки, которая будет защищать российские танки от теплового наведения ракет.

Валерия Голицына

Во многих армиях разных стран мира всё больше набирают популярность боевые установки, которые имеют сенсорное тепловое наведение боевых ракет. Чтобы обезопасить отечественные танки от современных технологий вражеских войск, инженеры московского общекомандного училища разработали простейшую технологию. «Шапка-невидимка» будет помещаться в моторно-трансмиссионный отсек танка и изолировать тепловое излучение от боевой машины, тем самым не позволяя вражеским ракетам обнаружить танк.Сама конструкция представляет из себя «коробку» на основе керамических или асбестовых пластин, которой и будет накрываться моторный отсек. А для избегания перегрева в коробке сделано несколько отверстий, чтобы рассеивать тепло.