В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Учёные: Из-за оливье люди теряют удовольствие от секса

Учёные: Из-за оливье люди теряют удовольствие от секса

Вчера, 17:32
Британские учёные выяснили, что в отсутствии удовольствия от секса виноват майонез. Данный холодный соус используется во множестве блюд, включая оливье, что в результате опасно для организма человека. Об этом говорится в свежем выпуске журнала Health.

Учёные: Из-за оливье люди теряют удовольствие от секса

 

Учёные акцентировали внимание на том, что некоторые производители добавляют йодированную соль в состав майонеза. Она в свою очередь, как недавно выяснилось, негативно сказывается на потенции мужчин. Кроме того, в результате употребления йодированной соли снижается половая активность.

Продолжительность секса становится меньше, а желание мужчин вообще вступать в половой акт со временем падает до нуля. Британские медики призвали производителей майонеза избавиться от йодированной соли в составе. Сам же майонез является востребованным во многих странах. Во время новогодних праздников данный холодный соус используется во множестве блюд, включая оливье. Учёные опасаются, что из-за французского символа новогоднего праздника пары перестанут получать удовольствие от секса.
Вещий Олег
Новости по теме
Учёные: Музыка доставляет больше удовольствия, чем оргазм во время секса
Учёные: Музыка доставляет больше удовольствия, чем оргазм во время секса

Научные сотрудники Института неврологии, расположенного в Канаде, выяснили, что музыка может доставлять женщине удовольствие, сравнимое с оргазмом во время

Учёные назвали идеальную продолжительность секса
Учёные назвали идеальную продолжительность секса

Сложно сразу назвать идеальную продолжительность секса. Учёные уверены, что всё зависит от возраста, опытности и потенциала каждого человека. Мужчины, как

Учёные утверждают: Соль – это белая смерть
Учёные утверждают: Соль – это белая смерть

Британские научные специалисты доказали правоту утверждения о том, что соль – это белая смерть.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости