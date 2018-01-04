Учёные: Из-за оливье люди теряют удовольствие от секса

Британские учёные выяснили, что в отсутствии удовольствия от секса виноват майонез. Данный холодный соус используется во множестве блюд, включая оливье, что в результате опасно для организма человека. Об этом говорится в свежем выпуске журнала Health.

Вещий Олег

Учёные акцентировали внимание на том, что некоторые производители добавляют йодированную соль в состав майонеза. Она в свою очередь, как недавно выяснилось, негативно сказывается на потенции мужчин. Кроме того, в результате употребления йодированной соли снижается половая активность.Продолжительность секса становится меньше, а желание мужчин вообще вступать в половой акт со временем падает до нуля. Британские медики призвали производителей майонеза избавиться от йодированной соли в составе. Сам же майонез является востребованным во многих странах. Во время новогодних праздников данный холодный соус используется во множестве блюд, включая оливье. Учёные опасаются, что из-за французского символа новогоднего праздника пары перестанут получать удовольствие от секса.