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| | В США будут лечить наследственное заболевание глаз при помощи генной терапии

В США будут лечить наследственное заболевание глаз при помощи генной терапии

Вчера, 17:26
Ведомство, совершающее управление качеством продовольствия и медикаментов США, одобрило метод лечения тяжелой наследственной болезни глаз. Генная терапия поможет вернуть зрение за 850 тысяч долларов.

В США будут лечить наследственное заболевание глаз при помощи генной терапии

 

В Штатах впервые был запатентован метод генной терапии. Всего за 45 минут специалисты помогут лучше видеть людям, имеющим наследственное заболевание глаз. Генная терапия предназначена для лечения амавроза Лебера – заболевания, при котором в организме не вырабатывается протеин для работы сетчатки глаза. Новый метод заключается в введении модифицированного вируса прямо в глаз человека. При проведении тестирования препарата почти у 100 процентов пациентов улучшение зрения началось через месяц, а через год 18 из 20 испытуемых смогли самостоятельно преодолеть лабиринт.

Единственный минус нового метода в его цене – лечение обойдется в 850 тысяч долларов.
Виктория Озерова
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