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| | Ученые: Алкоголь меняет ДНК человека

Ученые: Алкоголь меняет ДНК человека

Вчера, 17:40
Британские ученые провели исследование и выяснили, что употребление алкоголя необратимо меняет ДНК. Любителей горячительных напитков предупредили о повышенном риске онкологии, причем это касается и абсолютно здоровых людей.

Ученые: Алкоголь меняет ДНК человека

 

Специалисты Кембриджского университета провели эксперименты на мышах с использованием разбавленного этилового спирта. Экспертов заинтересовало воздействие ацетальдегида на гены подопытных. Оказалось, что токсичное вещество, являющееся продуктом переработки алкоголя, негативно влияет на ДНК и стволовые клетки. Ацетальдегид вызывает необратимые процессы в кровяных клетках, которые влияют на весь организм. В результате это может привести к предрасположенности к развитию рака, в частности семи типов злокачественных опухолей, в том числе и заболеваний пищевода.

Ученые напомнили любителям спиртных напитков о вреде, который наносит алкоголь большой части органов человека, и призывают не злоупотреблять.
Виктория Озерова
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