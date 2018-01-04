Ученые: Алкоголь меняет ДНК человека

Британские ученые провели исследование и выяснили, что употребление алкоголя необратимо меняет ДНК. Любителей горячительных напитков предупредили о повышенном риске онкологии, причем это касается и абсолютно здоровых людей.

Виктория Озерова

Специалисты Кембриджского университета провели эксперименты на мышах с использованием разбавленного этилового спирта. Экспертов заинтересовало воздействие ацетальдегида на гены подопытных. Оказалось, что токсичное вещество, являющееся продуктом переработки алкоголя, негативно влияет на ДНК и стволовые клетки. Ацетальдегид вызывает необратимые процессы в кровяных клетках, которые влияют на весь организм. В результате это может привести к предрасположенности к развитию рака, в частности семи типов злокачественных опухолей, в том числе и заболеваний пищевода.Ученые напомнили любителям спиртных напитков о вреде, который наносит алкоголь большой части органов человека, и призывают не злоупотреблять.