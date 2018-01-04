Ученые: Особый вирус может лечить опухоли головного мозга

Вирус, который необходимо вводить непосредственно в кровоток, может в будущем быть использован для лечения людей, которые страдают от опухолей в головном мозге. Ученые лондонского Института онкологических исследований с коллегами из университета Лидса смогли установить, что соответствующие соединения могут воздействовать, как максимально эффективная иммунотерапия для пациентов с раком мозга.

Исследователи настаивают на том, что реовирусы имеют способность пересекать гематоэнцефалический барьер для того, чтобы достигнуть опухолей. После этого происходит непосредственная ликвидация раковых клеток. Помимо этого, ученым удалось обнаружить, что у вируса есть способность активации многочисленных защитных механизмов по противостоянию организма опухоли.

Ученые ранее считали способность вируса переходить через кровь в мозг маловероятной по причине существования гематоэнцефалического барьера. Авторы данной научной работы настаивают на том, что данная терапия может применяться в сочетании с другими типами лечения рака для того, чтобы увеличить их общую производительность.

На сегодняшний день проводится клиническое испытание, так как вирус поражает клетки рака и не трогает обычные, однако не во всех случаях, потому ученые пытаются добиться стопроцентной статистики.

Николай Офицеров