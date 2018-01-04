В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

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В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

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От Редактора

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Космологи убеждены в своей правоте.

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| | Первые люди, прибывшие в Америку, являются мигрантами с территорий современной России

Первые люди, прибывшие в Америку, являются мигрантами с территорий современной России

Сегодня, 13:45
Американские специалисты провели ряд исследований, направленных на определение происхождения первых людей, заселивших Америку. Как оказалось, одними из первых людей в Америке стали мигранты с территорий, где располагается современная Россия.

Первые люди, прибывшие в Америку, являются мигрантами с территорий современной России

 

Группа американских экспертов поставила перед собой цель определить особенности массовой миграции людей в древности. Учёные, представляющие Аляскинский университет, совершили детальный анализ ДНК девочки, умершей во время окончания последнего ледникового периода. Проанализировав ДНК девочки, специалисты выяснили, что предки индианки являлись мигрантами с территорий, на которых в данный момент располагается Российская Федерация.

Один из учёных, Эски Уиллерслев, принимавший участие в исследованиях, заметил, что таким образом была доказана теория, что в крови американских граждан течёт кровь переселенцев из Сибири.
Александр Вест
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