Первые люди, прибывшие в Америку, являются мигрантами с территорий современной России

Американские специалисты провели ряд исследований, направленных на определение происхождения первых людей, заселивших Америку. Как оказалось, одними из первых людей в Америке стали мигранты с территорий, где располагается современная Россия.

Александр Вест

Группа американских экспертов поставила перед собой цель определить особенности массовой миграции людей в древности. Учёные, представляющие Аляскинский университет, совершили детальный анализ ДНК девочки, умершей во время окончания последнего ледникового периода. Проанализировав ДНК девочки, специалисты выяснили, что предки индианки являлись мигрантами с территорий, на которых в данный момент располагается Российская Федерация.Один из учёных, Эски Уиллерслев, принимавший участие в исследованиях, заметил, что таким образом была доказана теория, что в крови американских граждан течёт кровь переселенцев из Сибири.