Получены снимки Земли и Луны с расстояния 5 миллионов километров

Специалисты американского космического агентства NASA сумели получить качественные фотографии Луны и Земли, сделанные с помощью зонда OSIRIS-Rex на расстоянии 5 миллионов километров.

Снимки, сделанные зондом, были получены на таком удалении от нашей планеты, которое превышает расстояние от Луны до Земли почти в 13 раз. Основной миссией зонда, отославшего фотографии нашей планеты на рекордно большом расстоянии, является мониторинг астероида под названием Бенну, к которому прокладывает путь космический аппарат. Для создания чёткой фотографии Земли с её спутником специалисты NASA объединили три фото с применением различных фильтров, получив весьма качественное изображение.

Александр Вест

Космический аппарат должен достичь астероид Бенну уже в декабре нынешнего года, а в августе должны начаться его исследования. Отметим, что одной из целей в миссии данного зонда является отправка образцов астероида на Землю.