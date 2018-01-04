Люди в ближайшем будущем смогут отращивать новые конечности – Ученые

Ученые из американского штата Северная Каролина сделали резонансное открытие. Они заявили, что недалек тот час, когда организм homo sapiens эволюционирует настолько, что сможет отращивать недостающие конечности по аналогии с ящерицей и ее хвостом.

Дарья Светозарова

На такую мысль экспертов натолкнуло ДНК иглистых тритонов – хвостатых земноводных, обладающих способностью за короткий срок регенерировать недостающие ткани и органы, и даже участки коры головного мозга.Исследователи сообщили о шестикратном превосходстве генома этих животных над человеческим набором генов. Однако в их организме также выявлены копии микрорибонуклеиновых кислот, которые присутствуют в некоторых клетках человека: стволовых, эмбриональных и раковых.Ученые заключили, что эмбриональные и стволовые клетки могут превращаться в клетки человеческого организма любого типа. По мнению экспертов, эта способность является ключом к регенерации частей человеческого тела. Также эксперты отметили важную роль этих клеток в лечении недугов, связанных с деградацией нервной системы, в частности болезни Паркинсона.