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| | Ученые нашли останки упавшего 800 тысяч лет назад огромного астероида

Ученые нашли останки упавшего 800 тысяч лет назад огромного астероида

Вчера, 22:40
Километровый астероид упал на Землю почти миллион лет назад. Недавно ученые обнаружили останки данного космического объекта.

Ученые нашли останки упавшего 800 тысяч лет назад огромного астероида

 

Немецкие специалисты полагают, что недавно найденные стеклянные останки принадлежат астероиду, рухнувшему на Землю 800 тысяч лет назад. Специалисты уверены, что открытие указывает на то, что он упал в Юго-Восточной Азии. Марио Триелофф из Гейдельбергского университета объяснил, что падение такого большого астероида в то время, как происходило становление человечества, имело глобальные последствия. После этого космический объект в течение долгого времени извергал грязь и сажу в атмосферу, что привело к изменениям климата.

Стеклянные следы астероида были найдены на территории трех континентов. Ученые изучили их состав на наличие реидета. Эксперты выяснили, что редкий минерал рассеивается и превращается в циркон, но им удалось найти другие доказательства того, что останки принадлежат одному объекту.
Виктория Озерова
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