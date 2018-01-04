В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Россия переоденет астронавтов NASA в отечественные скафандры

Россия переоденет астронавтов NASA в отечественные скафандры

Вчера, 22:20
Россия собирается предложить отечественные скафандры «Орлан» нового поколения астронавтам NASA. Об этом проинформировал глава НПП «Звезда».

Россия переоденет астронавтов NASA в отечественные скафандры

 

Российские ученые на данный момент заняты разработкой скафандров «Орлан» нового поколения. Данное снаряжение будет использоваться на лунной станции Deep Space Gateway. Для этого космического объекта готовится специальный шлюзовой модуль, предназначенный для данных скафандров. Поскольку системы отсека должны быть приспособлены и для снаряжения американских коллег, не исключено, что Россия предложит им использовать свои скафандры. Также директор НПП «Звезда» сообщил, что, возможно, в скором времени будет выпущена международная экипировка для астронавтов всех стран.

Напомним, что NASA на данный момент также занято разработкой нового типа скафандров. Новая экипировка американцев будет иметь название MACES.
Виктория Озерова
Новости по теме
В NASA не хватает скафандров для работы в космосе
В NASA не хватает скафандров для работы в космосе

В NASA не хватает современных скафандров для нормальной работы в космосе. Об этом говорится в докладе генерального инспектора агентства Пола Мартина. 

Ученые протестировали прототипы скафандров для высадки на Марс
Ученые протестировали прототипы скафандров для высадки на Марс

Американские ученые из Университета Северной Дакоты в сотрудничестве с NASA провели тестирование новых уникальных скафандров. В дальнейшем их планируют

Через год российский экипаж МКС получит новые скафандры
Через год российский экипаж МКС получит новые скафандры

Владимир Соловьев, руководитель полетов российского сигмента МКС, сегодня сообщил, что скафандры «Орлан-МКС» пятого поколения будут в 2015 году доставлены на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости