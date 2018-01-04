Россия переоденет астронавтов NASA в отечественные скафандры

Россия собирается предложить отечественные скафандры «Орлан» нового поколения астронавтам NASA. Об этом проинформировал глава НПП «Звезда».

Виктория Озерова

Российские ученые на данный момент заняты разработкой скафандров «Орлан» нового поколения. Данное снаряжение будет использоваться на лунной станции Deep Space Gateway. Для этого космического объекта готовится специальный шлюзовой модуль, предназначенный для данных скафандров. Поскольку системы отсека должны быть приспособлены и для снаряжения американских коллег, не исключено, что Россия предложит им использовать свои скафандры. Также директор НПП «Звезда» сообщил, что, возможно, в скором времени будет выпущена международная экипировка для астронавтов всех стран.Напомним, что NASA на данный момент также занято разработкой нового типа скафандров. Новая экипировка американцев будет иметь название MACES.