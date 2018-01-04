Ученые рассказали, как победить зависимость от смартфонов

Исследования показали, что длительное времяпрепровождение за смартфоном плохо влияет на психическое здоровье пользователя. Ученые назвали эффективные способы, которые помогут побороть зависимость от смартфонов.

Светлана Славянская

Ученые рекомендуют в начале 2018 года избавиться от плохих цифровых привычек, а для этого есть несколько простых способов. В первую очередь нужно попробовать отключить уведомления и не держать телефон в спальной комнате. Профессор психологии Ларри Розен говорит, что большинство людей проверяют свой смартфон каждые 15 минут, даже если у них нет уведомлений о сообщении.Самый простой шаг, который предлагает Розен для отказа от зависимости, это проверить телефон не каждые 15 минут, а каждые полчаса, затем 45 минут или час. Также можно включить серые оттенки в телефоне и не пользоваться им утром и перед сном.