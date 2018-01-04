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На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

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| | Ученые рассказали, как победить зависимость от смартфонов

Ученые рассказали, как победить зависимость от смартфонов

Сегодня, 12:23
Исследования показали, что длительное времяпрепровождение за смартфоном плохо влияет на психическое здоровье пользователя. Ученые назвали эффективные способы, которые помогут побороть зависимость от смартфонов.

Ученые рассказали, как победить зависимость от смартфонов

 

Ученые рекомендуют в начале 2018 года избавиться от плохих цифровых привычек, а для этого есть несколько простых способов. В первую очередь нужно попробовать отключить уведомления и не держать телефон в спальной комнате. Профессор психологии Ларри Розен говорит, что большинство людей проверяют свой смартфон каждые 15 минут, даже если у них нет уведомлений о сообщении.

Самый простой шаг, который предлагает Розен для отказа от зависимости, это проверить телефон не каждые 15 минут, а каждые полчаса, затем 45 минут или час. Также можно включить серые оттенки в телефоне и не пользоваться им утром и перед сном.
Светлана Славянская
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