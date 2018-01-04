В 1932 году в США нашли останки лепреконов

В 1932 году в американском штате Вайоминг старатели обнаружили мумифицированное тело, внешне напоминающее человека. Рост мумии достигал всего 45 сантиметров. Впоследствии ученые пришли к заключению, что найденное существо – это лепрекон.

Дарья Светозарова

В поисках золотоносной жилы Фрэнк Карр и Сесил Майн наткнулись на каменную комнату небольших размеров, в которой находилась такая же крошечная мумия. В начале специалисты, которым передали удивительную находку, решили, что имеют дело с куклой, но в 1950 году после обследования находки с помощью рентгеновских лучей выяснили, что перед ними человекоподобное существо. По сломанным костям в области позвоночника и ключицы эксперты заключили, что лепрекон умер насильственной смертью.Прежде в джунглях африканского континента исследователи обнаружили еще 40 удивительных захоронений, в каждом из которых покоились пять существ. Предположительно, в могилах покоились инопланетные гости, которые погибли от смертоносного для них земного вируса. Каждый из пришельцев был ростом от двух метров. Головы пришельцев были непропорциональными по отношению к остальному телу. Также существа были лишены носа и рта.