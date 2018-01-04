Астрономы объяснили колебания яркости звезды Табби

Научные умы уже не первый год беспокоила загадка относительно необъяснимых колебаний в яркости у небесного светила KIC 8462852, более известного как звезда Табби. Оказалось, что постоянное изменение яркости звезды зависит от облаков, состоящих из звёздной пыли.

Александр Вест

Долгое время самой вероятной теорией, объясняющей понижение и повышение уровня яркости звезды Табби, было предположение о том, что сфера Дайсона располагалась в непосредственной близости с небесным светилом. Напомним, что сфера Дайсона обычно представляется в форме определённого астрофизического сооружения, максимально использующего энергию ближайших звёзд. Однако, Табета Бояджан, открывшая данное небесное светило, опровергла данную теорию.Собрав достаточно данных о звезде, Табета пришла к выводу, что спады в яркости небесного светила зависят от ряда иных факторов, нежели от сферы Дайсона. По мнению Бояджан, постоянно изменяющаяся яркость звезды Табби зависит от масс постоянно перемещающихся космических облаков, состоящих из звёздной пыли.