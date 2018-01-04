Ученые нашли доказательства катастрофических изменений климата в Арктике

Группа американских ученых нашли шокирующие доказательства быстрого изменения климата в Арктике. В центре Северного Ледовитого океана около Северного полюса они обнаружили, что уровни радия-228 почти удвоились за последнее десятилетие.

Светлана Славянская

Обнаружение большого уровня радия указывает на то, что вдоль побережья происходят крупномасштабные изменения. Исследовательская группа, возглавляемая Океанографическим институтом Вудс-Хола (WHOI), утверждает, что осадки освобождают радий, который выносится на поверхность и уходит в открытый океан. Это может оказать значительное воздействие на рыбу и других морских млекопитающих, а также изменить арктическую экосистему.Ученый Лорен Кипп говорит, что концентрации радия-228 в центральном Ледовитом океане значительно увеличились за последние 10 лет. Исследователи подчеркивают необходимость постоянного изучения этих изменений и связанных с ними процессов.