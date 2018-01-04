Учёные придумали выход для регионов с отсутствием связи

Группа американских учёных добилась значительного успеха в создании «квантового радио», возможности которого значительно превышают передачу сигнала GPS, а также спецификации сотовой связи.

Александр Вест

Американским специалистам удалось создать аппарат, способный передавать сигналы, не переходя границу в 1пТл, а также работая на частоте ниже, чем 1 кГц. По словам разработчиков данной системы, с помощью данного аппарата возможна отправка как аудиосообщений, так и видеофайлов. Учёные заметили, что спецификации данного устройства позволяют использовать его для связи с различными труднодоступными регионами, не обладающими покрытием сотовой связи.Ключевая особенность данного изобретения заключается в том, что использование магнитных волн распространено повсеместно в науке, однако, до этого аппарата люди не пытались передать с помощью подобных волн видео, или аудиосообщения. Отметим, сигналы с помощью изобретённого устройства также беспрепятственно передаются под водой.