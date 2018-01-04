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| | Учёные: Вегетарианцы занимаются сексом в три раза реже мясоедов

Учёные: Вегетарианцы занимаются сексом в три раза реже мясоедов

Сегодня, 10:35
Ученым удалось установить, что вегетарианцы занимаются сексом более чем в три раза реже, чем те люди, которые предпочитают употреблять в пищу мясную продукцию. Соответствующая цифра была получена благодаря проведенному опросу.
 

Учёные: Вегетарианцы занимаются сексом в три раза реже мясоедов

 

Научные работники из университета Уэльса поставили перед собой цель узнать, насколько частой является сексуальная активность у людей и связано ли это с продуктами, которые они потребляют в пищу. Как оказалось, именно у тех, кто выбрал растительные пристрастия в пище, к сексу относятся более холодно. В исследовании приняли участие более двух тысяч вегенетирианцев и столько же мясоедов.
 
Почти половина опрошенных людей (а именно 42% из участвовавших), которые в своем повседневном меню имели мясную продукцию, занимались сексом чаще раза в неделю. Вегетарианцы подобной сексуальной активность похвастать не могли. Только лишь 16% из опрошенных «травоядных» рассказали о том, что имеют такую же периодичность занятий сексом, как и у мясоедов.
 
Помимо этого, удалось установить, что наиболее популярным блюдом во время романтических свиданий является вовсе не греческий салат, а мясной стейк средней прожарки.

Николай Офицеров
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