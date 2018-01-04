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| | Ученые: Питьевая вода может убить младенца

Ученые: Питьевая вода может убить младенца

Сегодня, 10:18
Американские ученые, представляющие Академию педиатрии, утверждают, что питьевая вода может стать для младенцев до полугода смертельной. В группе риска находятся новорожденные малыши, возрастом до шести месяцев.
 

 

Вода является чрезвычайно важным компонентом, который обеспечивает жизнь и хорошее самочувствие для человека в любом возрасте. Но как оказалось, ограничения имеются и в данном случае. Употребление противопоказано младенцам до шести месяцев. Вода может стать причиной, по которой в организме малыша могу происходить судороги, приводящие в редких случаях к летальному исходу.
 
Педиатры неоднократно рекомендовали грудное вскармливание и особые смеси для малышей, которым еще не исполнилось шести месяцев. Проблема с водой для детей состоит в том, что в жидкости может содержаться больше количество натрия, который отвечает за обработку питательных элементов.
 
После того, как детям исполнится полгода, следует начать давать им воду или различные перетертые продукты, но принуждать к употреблению все также не стоит. Матерям следует знать, что в грудном молоке находится более 88% воды, потому ребенок получает ее в достаточном количестве. Если же в организме будет присутствовать дополнительная жидкость, то калории, необходимые для развития и роста получить не удастся.

Николай Офицеров
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