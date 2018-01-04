Учёные обнаружили биомаркер болезни Хантингтона

Специалисты, работающие над способами, позволяющими бороться с весьма распространённым недугом, болезнью Хантингтона, наконец пришли к положительным результатам. Эксперты выявили молекулу, содержание которой определяет степень тяжести заболевания.

Александр Вест

Учёные, представляющие американский Университет Айовы, нашли способ, который сможет значительно продлить жизнь пациентов с диагнозом болезни Хантингтона. При таком диагнозе поражается нервная система пациента, а науке на данный момент не известны способы полного излечения недуга, а существующие лекарственные препараты лишь смягчают его симптомы. Очередной подвижкой в разработке лекарства послужило обнаружение биомаркера, который позволит контролировать протекание болезни.Специалисты заметили, что при осложнении данного недуга в организме человека в спинномозговой жидкости значительно увеличивается содержание молекулы микроРНК, которое можно будет контролировать с появлением необходимых препаратов и методик, что позволит значительно продлить жизнь пациентов.