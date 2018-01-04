В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Ученые рассказали всю правду о возникновении волн на Юпитере

Ученые рассказали всю правду о возникновении волн на Юпитере

Сегодня, 09:39
Британские ученые провели весьма необычное исследование и попытались установить, насколько «слухи являются слухами» относительно газового гиганта Юпитера. Целью научных сотрудников было узнать, возможно ли образование на самой большой планете Солнечной системы волн, подходящих для серфинга или же гребли на каяке. 
 

Ученые рассказали всю правду о возникновении волн на Юпитере

 

Как сообщается, научным работникам удалось рассчитать силу гидравлического прыжка на различных планетах. При данном физическом явлении вода направляется вверх, будто подпрыгивает, когда бурный поток затихает. Соответствующий процесс на нашей планете происходит, если вода переливает через плотину.
 
Ученые рассчитали свое число Фруда, которое давало бы характеристику движению газов, жидкостей, а также длину и высоту волн. В случае, если число оказывается меньше единицы, то скачок при подобной физической конфигурации возникнуть попросту не сможет. Каякерам и серферам, по всей видимости, просто ничего не светит на Юпитере.

Николай Офицеров
Новости по теме
Ученые предугадали, что случится с Землей после исчезновения Юпитера
Ученые предугадали, что случится с Землей после исчезновения Юпитера

Юпитер защищает нашу планету от астероидов и комет. Ученые сделали рассказали о судье Земли, если он исчезнет.

Ученые выяснили, может ли на Нептуне существовать жизнь
Ученые выяснили, может ли на Нептуне существовать жизнь

Ученые решили узнать, есть ли жизнь на Нептуне, и если есть, то какая именно. По словам исследователей, если на планете есть вода, то вполне возможно, что там

NASA: На Юпитере может идти снег или град
NASA: На Юпитере может идти снег или град

Ученые смогли доказать, что погода на Юпитере хоть в чем-то может быть схожей с земной. Там может идти снег или даже сильный град. Соответствующий вывод был

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости