Ученые рассказали всю правду о возникновении волн на Юпитере

Британские ученые провели весьма необычное исследование и попытались установить, насколько «слухи являются слухами» относительно газового гиганта Юпитера. Целью научных сотрудников было узнать, возможно ли образование на самой большой планете Солнечной системы волн, подходящих для серфинга или же гребли на каяке.

Как сообщается, научным работникам удалось рассчитать силу гидравлического прыжка на различных планетах. При данном физическом явлении вода направляется вверх, будто подпрыгивает, когда бурный поток затихает. Соответствующий процесс на нашей планете происходит, если вода переливает через плотину.

Ученые рассчитали свое число Фруда, которое давало бы характеристику движению газов, жидкостей, а также длину и высоту волн. В случае, если число оказывается меньше единицы, то скачок при подобной физической конфигурации возникнуть попросту не сможет. Каякерам и серферам, по всей видимости, просто ничего не светит на Юпитере.

Николай Офицеров