Ученые рассказали всю правду о возникновении волн на Юпитере

Ученые рассказали всю правду о возникновении волн на ЮпитереСегодня, 09:39
Юпитер защищает нашу планету от астероидов и комет. Ученые сделали рассказали о судье Земли, если он исчезнет.
Ученые решили узнать, есть ли жизнь на Нептуне, и если есть, то какая именно. По словам исследователей, если на планете есть вода, то вполне возможно, что там
Ученые смогли доказать, что погода на Юпитере хоть в чем-то может быть схожей с земной. Там может идти снег или даже сильный град. Соответствующий вывод был