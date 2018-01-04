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| | Полет на Луну и вывод спутников: Китай может провести более 35 космических запусков в 2018 году

Полет на Луну и вывод спутников: Китай может провести более 35 космических запусков в 2018 году

Сегодня, 09:50
Представители космической отрасли Китая сообщили, что в стране в этом году может произойти более 35 запусков.

Полет на Луну и вывод спутников: Китай может провести более 35 космических запусков в 2018 году

 

Для КНР год огненной собаки может стать одним из главных в развитии космической отрасли. Большая часть программ по освоению космоса уже на грани завершения.

В 2018 году Китай планирует первыми осуществить посадку космического модуля на обратную сторону Луны. До этого ни у кого не получалось совершить мягкую посадку на «темную» часть спутника Земли. Это планируется сделать с помощью аппарата «Чанъэ-4», который будет отправлен на ракетоносителе «Чанчжэн-5». Ракетоноситель может измениться, так как последний его запуск был не совсем удачным. В случае успешной посадки, «Чанъэ-4» установит радио-связь с Землей и будет транслировать информацию.

Кроме этого, планируется запуск нескольких спутников на околоземную орбиту. КНР планирует создать собственную сеть геолокации. Большинство запущенных спутников будут отвечать за навигацию. Для запуска этой системы в космос может быть запущено до 18 спутников «Бэйдоу».

Кроме роста программы в этом году, Китай разрабатывает собственную космическую станцию. Уже в 2022 году она может начать свою работу. Главной проблемой этой программы является вес станции. Большинство ракетоносителей Китая не смогут отправить станцию в космос, ведь каждый ее модуль может весить до 20 тонн.

В прошлом году в КНР менее активно осваивали космос. За весь 2017 год произошло только 16 запусков ракет, и то, не все были удачными.
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