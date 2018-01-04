Инопланетяне прибыли: В Мексике очевидцы сняли на видео НЛО

В Мексике очевидцам удалось снять впечатляющее видео, которое демонстрирует то, что инопланетяне все-таки прибыли на Землю. По словам уфологов, это самые лучшие кадры НЛО, которые им когда-либо удавалось видеть.





За короткое время видео с НЛО в Мехико посмотрели более 27 тысяч человек. Уфолог заявил, что сам космический объект не излучал никакого света, а огни доносились от более мелких объектов, которые сопровождали НЛО.

Светлана Славянская

Уфолог Блейк Кузенс опубликовал видео с НЛО на свой YouTube-канал во вторник, 2 января. Видеоролик был снят в столице Мексики Мехико. Теперь все желающие интернет-пользователи смогли увидеть огромный круглый объект, летящий в ночном небе. В какой-то момент яркие огни пытались уклоняться от видеосъемки.