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На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

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| | Инопланетяне прибыли: В Мексике очевидцы сняли на видео НЛО

Инопланетяне прибыли: В Мексике очевидцы сняли на видео НЛО

Сегодня, 09:33
В Мексике очевидцам удалось снять впечатляющее видео, которое демонстрирует то, что инопланетяне все-таки прибыли на Землю. По словам уфологов, это самые лучшие кадры НЛО, которые им когда-либо удавалось видеть.

Инопланетяне прибыли: В Мексике очевидцы сняли на видео НЛО

 

Уфолог Блейк Кузенс опубликовал видео с НЛО на свой YouTube-канал во вторник, 2 января. Видеоролик был снят в столице Мексики Мехико. Теперь все желающие интернет-пользователи смогли увидеть огромный круглый объект, летящий в ночном небе. В какой-то момент яркие огни пытались уклоняться от видеосъемки.



За короткое время видео с НЛО в Мехико посмотрели более 27 тысяч человек. Уфолог заявил, что сам космический объект не излучал никакого света, а огни доносились от более мелких объектов, которые сопровождали НЛО.

Светлана Славянская
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