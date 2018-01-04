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Космологи убеждены в своей правоте.

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| | Учёные: Рост числа беженцев в ЕС и повышение мировых температур взаимосвязаны

Учёные: Рост числа беженцев в ЕС и повышение мировых температур взаимосвязаны

Сегодня, 09:03
В мировом научном сообществе выявили взаимосвязь повышения средних температур в различных регионах стран, где активно разрабатывается сельскохозяйственная сфера, с числом беженцев, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза.

Учёные: Рост числа беженцев в ЕС и повышение мировых температур взаимосвязаны

 

В эфире популярного телеканала BBC была обнародована информация относительно исследования, проведённого Колумбийским университетом в США, в котором специалисты занялись изучением аграрных регионов более чем 100 стран, фиксируя тенденцию отклонения температуры воздуха относительно оптимального уровня. По словам учёных, данную тенденцию уже можно считать устойчивой. По словам экспертов, из-за постоянного изменения температурных показателей в аграрных регионах, большое количество людей желают выехать за границу.

При этом, учёные заявляют, что в разных странах замечается как повышение, так и понижение температурного уровня. Однако, исследователи заключили, что именно температура является одним из явных стимулов, влияющих на жизнь людей.
Александр Вест
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