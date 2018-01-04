Учёные спорят о происхождении метана на Марсе

Ещё в 2012 году на Марсе были обнаружены частички метана с помощью разведывательного ровера Curiosity, что весьма шокировало мировую научную общественность, вызвав немало споров и обсуждений, которые идут и по сей день.

Александр Вест

В данный момент многие учёные выдвигают свои предположения насчёт появления метана на Красной планете. Недавно в Новом Орлеане прошёл очередной сбор Американского геофизического союза, на котором представители американского космического агентства NASA заметили тот факт, что пик таинственного изменения цикла метана на Марсе наступает в период окончания северного лета. По словам сотрудника NASA из Пасадены, учёные не ставят перед собой задачу определить способ, по которому осуществляется эта сезонная вариация.Вопрос о происхождении метана на Красной планете будет более детально рассмотрен с помощью космического аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter, созданного в Европе, который будет запущен на Марс уже в апреле нынешнего года.