В конце января земляне увидят кровавое суперлуние

В конце января земляне увидят кровавое суперлуниеСегодня, 08:22
Обычно полнолуние происходит каждые 29 дней, с небольшими отклонениями. Однако в следующем месяце на небе можно будет увидеть «Super Blue Blood Moon» -
Астрономы сообщили, когда москвичи смогут наблюдать суперлуние. Момент перигея – максимального приближения естественного спутника к Земле – жители столицы
Предстоящей ночью жителям планеты повезет наблюдать суперлуние. Луна сильно приблизится к Земле, и будет казаться, что она огромных размеров.