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На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

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| | В конце января земляне увидят кровавое суперлуние

В конце января земляне увидят кровавое суперлуние

Сегодня, 08:22
Ученые отмечают, что уже 31 января текущего года ожидается очередное суперлуние. Однако, в этот раз оно, по мнению астрономов, будет кроваво-красным, утверждают представители портала Space.com.
 

В конце января земляне увидят кровавое суперлуние

 

Специалисты уверены в том, что «кровавая» Луна сама по себе не представляет какой-то особой редкости, но наблюдать ее одновременно с полным затмением приходится, естественно, далеко не постоянно. В последний раз аналогичное явление наблюдалось 150 лет тому назад.
 
Ученые утверждают, что уже в конце января полная Луна «кровавого» цвета появится в темное время суток, а первыми ее смогут увидеть жители западного полушария. Ожидается, что увидеть его жители смогут в ночь с 1 на 2 января. Прошлое суперлуние наблюдалось недавно - 3 января.

Николай Офицеров
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