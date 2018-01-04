В конце января земляне увидят кровавое суперлуние

Ученые отмечают, что уже 31 января текущего года ожидается очередное суперлуние. Однако, в этот раз оно, по мнению астрономов, будет кроваво-красным, утверждают представители портала Space.com.

Специалисты уверены в том, что «кровавая» Луна сама по себе не представляет какой-то особой редкости, но наблюдать ее одновременно с полным затмением приходится, естественно, далеко не постоянно. В последний раз аналогичное явление наблюдалось 150 лет тому назад.

Ученые утверждают, что уже в конце января полная Луна «кровавого» цвета появится в темное время суток, а первыми ее смогут увидеть жители западного полушария. Ожидается, что увидеть его жители смогут в ночь с 1 на 2 января. Прошлое суперлуние наблюдалось недавно - 3 января.

Николай Офицеров