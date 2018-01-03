Ученые: Чудо-пластырь поможет похудеть без физических упражнений и диет

Ученые из Сингапура рассказали как избавиться от лишнего веса не затрачивая огромных усилий, не отказываясь от деликатесов и не посещая тренажерные залы. Для этого нужно использовать специальный пластырь с иглами.

Домбровский Сергей

Данный препарат превращает белый энергосберегающий жир в бурый сжигающий. В итоге у человека ускоряется обмен веществ, и он худеет. По словам ученых, существует белый и бурый жир. Ранее предполагали, что последний есть только у младенцев, но затем медики изменили свою точку зрения. Эксперты из Сингапура разработали специальный пластырь с иглами. Он вводит в организм человека определенные препараты, способствующее снижению массы тела. В результате этого процесса вредный белый жир преобразуется в полезный бурый.Специалисты продают пластырь по льготным ценам. Стоимость препарата не называется, но по словам ученых, его могут приобрести практически все слои населения. Ранее американские медики разработали лекарство, трансформирующее жир в мышцы. При этом человеку с лишним весом не нужно проводить изнурительные тренировки в спортивном зале или ограничивать количество употребляемых калорий.