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| | Ученые: Глобальное потепление сделает из Земли пустыню

Ученые: Глобальное потепление сделает из Земли пустыню

Вчера, 21:45
Постоянное повышение температуры воздуха на нашей планете беспокоит ученых. Климатологи в течение ряда лет выдвигают различные гипотезы по поводу будущего человечества в связи с глобальным потеплением.

Ученые: Глобальное потепление сделает из Земли пустыню

 

По мнению ученых, если средняя температура на Земле вырастет на два градуса по Цельсию, то наша планета превратится в пустыню. Глобальное потепление приводит к обезвоживанию почвы. В результате сельскохозяйственная отрасль придет в убыток. На планете уменьшится количество растений, увеличится объем CO2. На Земле потеплеет еще больше и для людей все обернется настоящей катастрофой. Экологи постоянно предупреждают правительства разных стран о необходимости уменьшения вредных выбросов атмосферу.

По мнению ученых, с 2050 по 2070 годы на нашей планете произойдут глобальные изменения. В этот период температура воздуха поднимется еще на два градуса по Цельсию, тогда порядка 35% Земли превратилась в пустыню. Специалисты неоднократно заявляли о необходимости осваивать новые планеты ради спасения человечества.
Домбровский Сергей
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