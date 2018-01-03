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| | Учёные пытаются создать искусственных сперматозоидов

Учёные пытаются создать искусственных сперматозоидов

Вчера, 18:34
Американские учёные уже научились превращать клетки кожи в стволовые клетки, что является очень важной составляющей получения здоровых и активных сперматозоидов, выведенных синтетическим путём.

Учёные пытаются создать искусственных сперматозоидов

 

Главной задачей на сегодняшний день является выведение и поддержание сперматозоида до полной зрелости и «пробуждения». Так, позже, уже можно будет говорить о проведении экспериментов с оплодотворением яйцеклеток или использования таких сперматозоидов при искусственном оплодотворении.

Более двух лет группа американских учёных потратила на разработку способности превращать клетки кожи в стволовые клетки и по предварительным прогнозам ещё минимум 1,5 года они потратят на то, чтобы добиться способности поддерживать развитие сперматозоида.
Валерия Голицына
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