Учёные пытаются создать искусственных сперматозоидов

Американские учёные уже научились превращать клетки кожи в стволовые клетки, что является очень важной составляющей получения здоровых и активных сперматозоидов, выведенных синтетическим путём.

Валерия Голицына

Главной задачей на сегодняшний день является выведение и поддержание сперматозоида до полной зрелости и «пробуждения». Так, позже, уже можно будет говорить о проведении экспериментов с оплодотворением яйцеклеток или использования таких сперматозоидов при искусственном оплодотворении.Более двух лет группа американских учёных потратила на разработку способности превращать клетки кожи в стволовые клетки и по предварительным прогнозам ещё минимум 1,5 года они потратят на то, чтобы добиться способности поддерживать развитие сперматозоида.