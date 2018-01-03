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| | Астрономы: Звезда Kic 8462852 потемнела из-за космической пыли

Астрономы: Звезда Kic 8462852 потемнела из-за космической пыли

Вчера, 18:27
Астроном Табет Бояджан из штата Луизиана в США заявил, что звезда Табби, именуемая Kic 8462852, «искривляет» цветовую гамму во Вселенной из-за пыли. Ранее её считали внеземным существом, которое способно шевелиться и уничтожать всё живое.

Астрономы: Звезда Kic 8462852 потемнела из-за космической пыли

 

Звезда расположена на расстоянии в 1500 световых лет от Земли и по своей температуре немного горячее Солнца. Автор исследования Табет Бояджан акцентировал внимание на том, что такую звезду можно легко перепутать с инопланетной инфраструктурой. Причин для этого множество: космический объект не похож на все исследуемые ранее тела, имеет другие физические свойства и спрогнозировать траекторию его движения практически будет невозможно.

Причиной затемнения kic 8462852 назвали космическую пыль, которая способна искажать цвета. При этом, каждая гамма блокируется с разной интенсивностью, что напрямую связано с различной плотностью воздуха в космическом пространстве. За данной звездой астрономы наблюдают уже около 100 лет. За этот период она потемнела на 20%, но только сейчас удалось полностью выяснить причину такого необычного явления.
Вещий Олег
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