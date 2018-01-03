Шахта инопланетян была найдена уфологами на астероиде Фаэтон

Ученые-уфологи сообщают про обнаружение темного пятна на опасном астероиде Фаэтон, размер которого составляет около 5 км. Специалисты предполагают, что это может быть шахтой инопланетян, где те добывают полезные ископаемые.

Темные пятно на поверхности астероида Фаэтон было расценено уфологами как возможная шахта инопланетян, приспособленная для добычи полезных ископаемых космического тела. Сообщается, что площадь обнаруженного объекта достигает 5 км.Также специалистами по изучению и наблюдению за космосом выдвигается версия, что затемнение на астроиде может быть инопланетной базой. Ученые полагают, что уровень развития инопланетной расы давно мог позволить им осваивать подобные космические тела для удовлетворения нужд в получении полезных материалов.Как известно, астероид Фаэтон располагается на расстоянии около 20 млн км от орбиты Солнца, что подвергает космическое тело в опасность. Уфологи уверены, что инопланетяне вполне способны изменить курс астероида, если на нем действительно есть их шахта или база.