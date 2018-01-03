Ученые изобрели металинзу для сбора всех световых лучей спектра

Ученые из США изобрели металинзу, которая позволит создавать более легкие камеры. Такие линзы являются первыми в своем роде. Их главное преимущество – возможность фокусировать лучи всего оптического диапазона.

Дарья Светозарова

Новинки позволят делать камеры с меньшими габаритами и массой. Металинзы являются одним из наиболее перспективных направлений в современной оптике. Они намного легче изогнутых аналогов, которые используются в большинстве оптических систем. Плоские линзы удобнее по всем параметрам: они тоньше, их легче изготавливать. Свет в них преломляется посредством отражения в наноразмерных пленках. Единственной проблемой оставался узкий диапазон спектра из-за расфокусированности волн разной длины. Чтобы весь спектр оказался в фокусе, приходилось использовать целую систему обычных аналогов, но в случае с металинзами этот способ не годился.Гарвардские инженеры открыли метод, который позволяет распространить действие металинзы на весь спектр, видимый глазу. Благодаря двум наногребням из титана ученые смогли одинаково преломить все волны и собрать лучи в одной точке.До сих пор оптики экспериментировали с металинзами в масштабе нано. Теперь в планах у них испытание новинки диаметров в один сантиметр, которые можно использовать в оптических приборах. Технология запатентована и скоро появится на рынке через стартап, название которого держат в тайне.