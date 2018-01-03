Ученые заявили о необходимости контроля за побочными эффектами лекарств

Ученые из американского управления санитарного надзора сообщили о проблеме связанной с побочным действием лекарств, которая требует специализированного контроля. Специалисты сообщают о более 40 тысяч погибших из-за побочных эффектов медикаментов.

Специалисты из Центра по управлению санитарным надзором из США определили важность и необходимость контроля побочных действий лекарств. Именно в связи с побочными действиями, по данным исследователей, каждый год умирают 40 тысяч человек.FAERS выступает с требованием усилить контроль качества посредством усовершенствования существующей базы данных побочных действий медицинских препаратов. На сегодняшний день, несмотря на частые обновления, встречаются неточные или расплывчатые сведения в означенной базе.Одной из выявленных исследователями проблем является то, что программа базы данных часто не учитывает, что у одного и того же лекарства может быть несколько названий. Существует необходимость привязки состава лекарств, их ингредиентов, дозировки как к химическому названию препарата, так и к названию бренда, этот препарат производящего.