Окольцованное Солнце устранит недостачу энергии на Земле

Ученые нашли новый способ восполнения недостачи энергии на Земле. Сделать это можно будет при помощи нескольких спутников, окольцевавших Солнце. Стоимость проекта специалисты оценили в 50 миллиардов фунтов.

Виктория Озерова

В 60-х годах прошлого века Фримен Дайсон высказал идею о том, что слишком много энергии от Солнца проходит мимо Земли, если ее аккумулировать, можно будет восполнить запасы планеты. Британские ученые считают, что на данный момент идея стала наиболее актуальной и может быть воплощена в жизнь. Специалисты провели ряд исследований и выявили, что кольцо из спутников сможет «захватить» энергию Солнца, если будет находиться от него на расстоянии в одну астрономическую единицу. Для воплощения данного проекта эксперты планируют создать солнечные панели диаметром один километр. Передаваться Земле энергия будет с помощью лазерного луча.Британские ученые уже подсчитали стоимость воплощения данной идеи – около 50 миллиардов фунтов.