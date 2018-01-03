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| | Окольцованное Солнце устранит недостачу энергии на Земле

Окольцованное Солнце устранит недостачу энергии на Земле

Вчера, 18:05
Ученые нашли новый способ восполнения недостачи энергии на Земле. Сделать это можно будет при помощи нескольких спутников, окольцевавших Солнце. Стоимость проекта специалисты оценили в 50 миллиардов фунтов.

Окольцованное Солнце устранит недостачу энергии на Земле

 

В 60-х годах прошлого века Фримен Дайсон высказал идею о том, что слишком много энергии от Солнца проходит мимо Земли, если ее аккумулировать, можно будет восполнить запасы планеты. Британские ученые считают, что на данный момент идея стала наиболее актуальной и может быть воплощена в жизнь. Специалисты провели ряд исследований и выявили, что кольцо из спутников сможет «захватить» энергию Солнца, если будет находиться от него на расстоянии в одну астрономическую единицу. Для воплощения данного проекта эксперты планируют создать солнечные панели диаметром один километр. Передаваться Земле энергия будет с помощью лазерного луча.

Британские ученые уже подсчитали стоимость воплощения данной идеи – около 50 миллиардов фунтов.
Виктория Озерова
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