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| | На видео запечатлено, как пришельцы 1 января вторглись в Мехико

На видео запечатлено, как пришельцы 1 января вторглись в Мехико

Вчера, 17:17
В YouTube житель Мексики опубликовал видео, на кадрах которого виднеется НЛО, который летал вокруг памятника Революции в Мехико. Уфологи подтвердили подлинность наличия корабля пришельцев 1 января в данном регионе.

На видео запечатлено, как пришельцы 1 января вторглись в Мехико

 

На территорию Мексики 1 января днём прилетели инопланетяне. С таким заявлением выступил автор видео, который опубликовал ролик в видеохостинге YouTube. Стоит отметить, что НЛО летал вокруг памятника Революции в Мехико. Эксперты утверждают, что это символично, потому что все враги пытались прорваться именно к этой достопримечательности, чтобы доказать своё превосходство над мексиканцами.
Уфологи уже заявили, что это видео является подлинным, и на протяжении 16 минут можно наблюдать, как корабль пришельцев летал возле памятника революции в Мехико, а после и просто исчез. В других городах Мексики в этот день не было зафиксировано вторжение пришельцев. Отмечается, что корабль внеземных существ летал в Мехико в 14:58 по местному времени.

Вещий Олег
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