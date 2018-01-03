На видео запечатлено, как пришельцы 1 января вторглись в Мехико

В YouTube житель Мексики опубликовал видео, на кадрах которого виднеется НЛО, который летал вокруг памятника Революции в Мехико. Уфологи подтвердили подлинность наличия корабля пришельцев 1 января в данном регионе.

Уфологи уже заявили, что это видео является подлинным, и на протяжении 16 минут можно наблюдать, как корабль пришельцев летал возле памятника революции в Мехико, а после и просто исчез. В других городах Мексики в этот день не было зафиксировано вторжение пришельцев. Отмечается, что корабль внеземных существ летал в Мехико в 14:58 по местному времени.

Вещий Олег

На территорию Мексики 1 января днём прилетели инопланетяне. С таким заявлением выступил автор видео, который опубликовал ролик в видеохостинге YouTube. Стоит отметить, что НЛО летал вокруг памятника Революции в Мехико. Эксперты утверждают, что это символично, потому что все враги пытались прорваться именно к этой достопримечательности, чтобы доказать своё превосходство над мексиканцами.