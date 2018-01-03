На видео запечатлено, как пришельцы 1 января вторглись в Мехико

На территорию Мексики 1 января днём прилетели инопланетяне. С таким заявлением выступил автор видео, который опубликовал ролик в видеохостинге YouTube. Стоит отметить, что НЛО летал вокруг памятника Революции в Мехико. Эксперты утверждают, что это символично, потому что все враги пытались прорваться именно к этой достопримечательности, чтобы доказать своё превосходство над мексиканцами.
На видео запечатлено, как пришельцы 1 января вторглись в МехикоВчера, 17:17
Уфологи обнаружили на поверхности Марса огромный странный предмет. Исследователи утверждают: на планете находится 2-километровый космический корабль пришельцев.
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