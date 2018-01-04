Физики из Новосибирска разработали электронную пушку для лечения рака

Сибирские ученые смогли сделать немалый шаг в продвижении в вопросах, связанных с лечением раковых опухолей. Ими была разработана уникальная электронная пушка, с помощью которой выздоровление становится возможным.

Представители отечественной прессы, которые получили от членов исследовательской группы комментарий, рассказали о том, что детище ученых из Новосибирска - это абсолютно новая высокочастотная электронная пушка, которая позволит увеличить мощность излучения установки на несколько порядков. На данный момент уже готовится аппаратура для диагностики, с помощью которой можно будет проверять параметры электронного пучка.

Последний работает на свободных электронах и используется для генерации терагерцового и рентгеновского излучения, что необходимо при различных исследованиях: химических, биологических и физических.

Совершенствуются также и системы, которые необходимы для транспортировки электронов от источника и до места, где они применяются для корректной генерации излучения. Главной задачей, в данном случае, является получение электронного пучка определенных параметров. В частности, требующейся для лечения раковых опухолей микропучковой рентгеновской терапии.

Николай Офицеров