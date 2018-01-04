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| | Физики из Новосибирска разработали электронную пушку для лечения рака

Физики из Новосибирска разработали электронную пушку для лечения рака

Сегодня, 07:20
Сибирские ученые смогли сделать немалый шаг в продвижении в вопросах, связанных с лечением раковых опухолей. Ими была разработана уникальная электронная пушка, с помощью которой выздоровление становится возможным.
 

Физики из Новосибирска разработали электронную пушку для лечения рака

 

Представители отечественной прессы, которые получили от членов исследовательской группы комментарий, рассказали о том, что детище ученых из Новосибирска - это абсолютно новая высокочастотная электронная пушка, которая позволит увеличить мощность излучения установки на несколько порядков. На данный момент уже готовится аппаратура для диагностики, с помощью которой можно будет проверять параметры электронного пучка.
 
Последний работает на свободных электронах и используется для генерации терагерцового и рентгеновского излучения, что необходимо при различных исследованиях: химических, биологических и физических.
 
Совершенствуются также и системы, которые необходимы для транспортировки электронов от источника и до места, где они применяются для корректной генерации излучения. Главной задачей, в данном случае, является получение электронного пучка определенных параметров. В частности, требующейся для лечения раковых опухолей микропучковой рентгеновской терапии.

Николай Офицеров
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