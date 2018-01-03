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| | Учёные из Китая и Приморья займутся исследованиями в селекции

Учёные из Китая и Приморья займутся исследованиями в селекции

Сегодня, 14:04
Учёные из Китая и российского Приморья совместно займутся разработкой новейших исследований в области селекции. В планах исследователей провести ряд экспериментов в области семеноводства, чтобы развить сельскохозяйственную сферу двух стран.

Учёные из Китая и Приморья займутся исследованиями в селекции

 

В результате взаимного интереса к разработкам в области селекции Китай и Приморье заключили договор о сотрудничестве, по которому будет проводится стажировка высококлассных специалистов, представляющих обе страны, а также подготовка научных сотрудников. Стоит отметить, что несколько инвесторов из Китая уже успешно вложили финансовые средства в различные разработки, направленные на общую модернизацию и улучшение сельского хозяйства.

В Приморском крае уже давно активно процветает сотрудничество с китайским государством. Так, китайская компания под названием «Новая дружба» занимается развитием сельскохозяйственной отрасли в Лесозаводском, Спасском, а также Черниговском районе.
Александр Вест
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