Учёные из Китая и Приморья займутся исследованиями в селекции

Учёные из Китая и российского Приморья совместно займутся разработкой новейших исследований в области селекции. В планах исследователей провести ряд экспериментов в области семеноводства, чтобы развить сельскохозяйственную сферу двух стран.

Александр Вест

В результате взаимного интереса к разработкам в области селекции Китай и Приморье заключили договор о сотрудничестве, по которому будет проводится стажировка высококлассных специалистов, представляющих обе страны, а также подготовка научных сотрудников. Стоит отметить, что несколько инвесторов из Китая уже успешно вложили финансовые средства в различные разработки, направленные на общую модернизацию и улучшение сельского хозяйства.В Приморском крае уже давно активно процветает сотрудничество с китайским государством. Так, китайская компания под названием «Новая дружба» занимается развитием сельскохозяйственной отрасли в Лесозаводском, Спасском, а также Черниговском районе.