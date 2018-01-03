За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Эксперт: Размораживать рыбу и мясо в микроволновке нельзя

Эксперт: Размораживать рыбу и мясо в микроволновке нельзя

Вчера, 21:40
Костас Стэтопулос из Университета Абертай рассказал, чем опасно размораживание рыбных и мясных продуктов в микроволновой печи, а также при комнатной температуре. Ученый объяснил, что так на них появляются опасные для здоровья бактерии.

Эксперт: Размораживать рыбу и мясо в микроволновке нельзя

 

Костас Стэтопулос сообщил, почему нельзя размораживать продукты с помощью микроволновки. Ученый провел несколько опытов и доказал, что так на мясе и рыбе начинают активно размножаться болезнетворные бактерии. Даже правильно обработав после этого продукты, человек может заразиться заболеваниями, вызывающими расстройства желудка или кишечника. То же самое случается при размораживании продуктов при комнатной температуре. Такой способ увеличивает процесс размножения бактерий в два раза. Профессор также не рекомендует повторно замораживать мясо и рыбу.

Костас Стэтопулос проинформировал, что единственным правильным способом размораживания продуктов - их оттаивание в холодильнике.
Виктория Озерова
Новости по теме
Эксперты назвали 5 продуктов, которые никогда нельзя есть вместе
Эксперты назвали 5 продуктов, которые никогда нельзя есть вместе

Далеко не каждый человек может правильно сочетать продукты, что приводит к расстройству желудка и проблемам со здоровьем. Эксперты назвали 5 полезных

Медики рассказали, почему люди могут есть сырую рыбу, но не сырое мясо
Медики рассказали, почему люди могут есть сырую рыбу, но не сырое мясо

Люди спокойно могут есть сырую рыбу в суши, при этом не боятся отравиться. Проблема в том, что паразиты и бактерии в некоторых видах сырого мяса, таких как

Учёные: продукты лучше размораживать в воде
Учёные: продукты лучше размораживать в воде

Новое исследование показало, что размораживание продуктов в воде является более эффективным и быстрым процессом, чем в холодильнике. Несмотря на общеизвестный

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости