Эксперт: Размораживать рыбу и мясо в микроволновке нельзя

Костас Стэтопулос из Университета Абертай рассказал, чем опасно размораживание рыбных и мясных продуктов в микроволновой печи, а также при комнатной температуре. Ученый объяснил, что так на них появляются опасные для здоровья бактерии.

Виктория Озерова

Костас Стэтопулос сообщил, почему нельзя размораживать продукты с помощью микроволновки. Ученый провел несколько опытов и доказал, что так на мясе и рыбе начинают активно размножаться болезнетворные бактерии. Даже правильно обработав после этого продукты, человек может заразиться заболеваниями, вызывающими расстройства желудка или кишечника. То же самое случается при размораживании продуктов при комнатной температуре. Такой способ увеличивает процесс размножения бактерий в два раза. Профессор также не рекомендует повторно замораживать мясо и рыбу.Костас Стэтопулос проинформировал, что единственным правильным способом размораживания продуктов - их оттаивание в холодильнике.