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| | Психологи рассказали о разрушительном влиянии смартфонов на детей

Психологи рассказали о разрушительном влиянии смартфонов на детей

Сегодня, 06:40
Американские психологи провели исследование под названием Monitoring the Future. Они общались с подростками, пытаясь выяснить влияние современных гаджетов на детей.

Психологи рассказали о разрушительном влиянии смартфонов на детей

 

В рамках исследования ученые общались с юношами и девушками. Психологи называют детей, рожденных в период с 1995 по 2012 годы, iПоколением. Эти ребята кардинально отличаются по многим характеристикам от людей, появившихся на свет всего несколькими годами ранее. По словам ученых, представители iПоколения имеют на порядок большую склонность к депрессии. Пессимистический настрой у этих ребят при сравнении с предшественниками увеличился на 50%. Они мало времени проводят на улице и предпочитают сидеть в своей комнате. Современная молодежь страдает от одиночества и чувствует себя несчастной. Эти ребята родились в эпоху Интернета, они не представляют свою жизнь без смартфонов. Их день начинается с желания взглянуть в ленту новостей в социальных сетях. По мнению психологов, такой образ жизни отрицательно сказывается на психологическом здоровье юношей и девушек.

Психологи рассказали о разрушительном влиянии смартфонов на детей

 

Согласно статистике, в США ученики 11 класса ходят на свидания реже, чем их предшественники на 30%. Современные школьники не могут устанавливать социальные связи, но чувствуют себя комфортно с новейшими технологиями. На данный момент наблюдается спад сексуальной активности среди жителей США на 40% при сравнении с показателями 1991 года. По мнению экспертов, сейчас молодежь более инфантильна, нежели прежде. Нынешний 18-летний человек достигает уровня эмоционального развития 15-летнего подростка в прошлом. Современная молодежь отказывается работать и предпочитает перекладывать ответственность на других. Представители iПоколения не хотят распоряжаться деньгами. Рамки детства расширились на несколько лет. Молодые люди получают водительское удостоверение на несколько лет позже, чем прежде.

Психологи рассказали о разрушительном влиянии смартфонов на детей

 

iПоколение не подвержено алкоголизму. Они гораздо реже выясняют отношения, применяя силу, предпочитая договариваться. Несмотря на развитость технологий, современная молодежь чувствует низкую удовлетворенность жизнью. Психологи рекомендуют представителям iПоколения отказаться от смартфонов, стационарных компьютеров и ноутбуков хотя бы на время. Эксперты советуют молодежи чаще общаться со сверстниками на улице, а не с помощью социальных сетей. В этом случае ребята станут более счастливыми.
Домбровский Сергей
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Комментарии (1):

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Я родился в 1990 году, но все как будто про меня написано: мало времени провожу на улице, не общаюсь с живыми людьми (только в социальных сетях), не хожу на свидания, не подвержен алкоголизму так, как не пью ничего крепче чая. Только я не подвержен депрессии.
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