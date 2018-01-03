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| | В США впервые одобрили устройство для лечения ран ударными волнами

В США впервые одобрили устройство для лечения ран ударными волнами

Сегодня, 13:12
Управление по вопросам санитарного надзора за качественными пищевыми продуктами и медикаментами одобрило первый в Соединенных Штатах прибор для лечения ран с применением акустических волн. Устройство носит название Dermapace и рассчитано оно на пациентов с диабетом, которые сталкиваются с осложнениями в виде язв.
 

В США впервые одобрили устройство для лечения ран ударными волнами

 

Клинические испытания показывают, что данная разновидность терапии увеличивает заживление на 14%. Американские службы по вопросам здравоохранения одобрили средство, отметив, что его эффект оказывает исключительно положительное влияние. Разрешение от управления было получено компанией-дистрибьютором Sanuwave, которая также и разработала вышеупомянутое устройство. Прибор производит энергетические импульсы, которые имитируют акустические волны.
 
В результате производимого механического воздействия на рану значительно ускоряется регенеративный процесс на тканевом уровне. Прежде чем получить разрешение, компания провела несколько "слепых" клинических испытаний, к которым были привлечены более трехсот добровольцев. Часть пациентов получала лечение в традиционном виде, а другие же терапию с применением ударно-волнового аппарата.
 
У первой группы степень заживления составила свыше 30%, а у второй - 44%. Разработка Sanuwave предназначалась для лечения диабетических язв на стопах. Медленно заживающие раны считаются одним из наиболее распространенных осложнений при диабете. С ними сталкивается более четверти больных.

Николай Офицеров
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