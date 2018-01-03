Учёный поведал об опасности дневного сна

Учёный из США Мэттью Уолкер провёл исследование, которое показало, что невозможно полностью избавиться от недосыпа посредством дневного сна. Исследователь заметил, что сон днём весьма негативно сказывается в нормальном протекании отдыха ночью.

Александр Вест

По словам Уолкера, организм человека построен специальным образом так, чтобы в течении дня физическая активность и общее бодрствование влияли на накопление общей сонливости. Однако, по заверению исследователя, если человек проспит днём более 40 минут, его уровень сонливости будет понижен, что повлечёт за собой проблемы с засыпанием и полноценным отдыхом в ночное время суток.Отметим, что исследователь сравнил сон с банком, в котором можно погасить накопившуюся задолженность одним платежом. По словам учёного, со сном такой фокус не сработает, так как накопленный недосып придётся ликвидировать в течение продолжительного времени, увеличивая постепенно время отдыха для полноценного восстановления организма.