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| | Учёный поведал об опасности дневного сна

Учёный поведал об опасности дневного сна

Сегодня, 13:03
Учёный из США Мэттью Уолкер провёл исследование, которое показало, что невозможно полностью избавиться от недосыпа посредством дневного сна. Исследователь заметил, что сон днём весьма негативно сказывается в нормальном протекании отдыха ночью.

Учёный поведал об опасности дневного сна

 

По словам Уолкера, организм человека построен специальным образом так, чтобы в течении дня физическая активность и общее бодрствование влияли на накопление общей сонливости. Однако, по заверению исследователя, если человек проспит днём более 40 минут, его уровень сонливости будет понижен, что повлечёт за собой проблемы с засыпанием и полноценным отдыхом в ночное время суток.

Отметим, что исследователь сравнил сон с банком, в котором можно погасить накопившуюся задолженность одним платежом. По словам учёного, со сном такой фокус не сработает, так как накопленный недосып придётся ликвидировать в течение продолжительного времени, увеличивая постепенно время отдыха для полноценного восстановления организма.
Александр Вест
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