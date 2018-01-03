SpaceX поделилась свежими фото ракеты-носителя Falcon Heavy

В своём Instagram компания SpaceX, производящая аэрокосмическую технику нового поколения, разместила свежие фото ракеты Falcon Heavy со стартовой площадки.

Falcon Heavy является сверхтяжёлой ракетой-носителем, способной выводить на орбиту Земли до 64 тонн груза. Но основным назначением Falcon Heavy является доставка грузов на поверхность Марса в сотрудничестве с бюро космических исследований NASA для проведения детального исследования Красного Гиганта. Первый запуск ракеты-носителя планируется на вторую половину 2018 года.

Валерия Голицына

Также известно, что для пробного запуска основатель корпорации Spacex Илон Маск отдаст свою машину Tesla Roadster как полезную нагрузку. Сейчас Falcon Heavy находится в полной сборке на стартовой площадке во Флориде.