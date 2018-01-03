SpaceX поделилась свежими фото ракеты-носителя Falcon Heavy

Falcon Heavy является сверхтяжёлой ракетой-носителем, способной выводить на орбиту Земли до 64 тонн груза. Но основным назначением Falcon Heavy является доставка грузов на поверхность Марса в сотрудничестве с бюро космических исследований NASA для проведения детального исследования Красного Гиганта. Первый запуск ракеты-носителя планируется на вторую половину 2018 года.
Также известно, что для пробного запуска основатель корпорации Spacex Илон Маск отдаст свою машину Tesla Roadster как полезную нагрузку. Сейчас Falcon Heavy находится в полной сборке на стартовой площадке во Флориде.