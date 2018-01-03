За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Шведские ученые нашли в человеческом организме «датчик слежения» за лишним весом

Шведские ученые нашли в человеческом организме «датчик слежения» за лишним весом

Вчера, 21:20
Шведские ученые провели эксперимент, в результате которого в теле человека был обнаружен некий «датчик». Он предназначен для слежения за изменением веса.

Шведские ученые нашли в человеческом организме «датчик слежения» за лишним весом

 

Первыми подопытными для ученых стали крысы. На протяжении нескольких недель животные жили как обычно, только при этом к ним были прикреплены грузики-утяжелители.

В конце эксперимента представители науки сняли показания веса подопытных. Как оказалось, они успели похудеть за это время до тех показателей, которые у них были до начала эксперимента без утяжелителей.

Такой результат дал пищу ученым для размышлений. На основе выводов с крысиным экспериментом, научные сотрудники исследовали подобные функции человеческого организма.

Стало ясно, что у людей существуют аналогичные свойства. Мозг анализирует много показателей человеческой системы жизнедеятельности. Оказалось, что даже информация о весе тоже поступает к нейронам. Ее «предоставляют» клетки костной массы. Мозг обрабатывает входящий импульс и регулирует соответственным импульсом желание приема пищи.

Такое открытие позволяет сделать вывод, что уровень человеческого веса в большинстве зависит от работы нейронов в мозгу. Это дает ученым возможность проводить дальнейшие исследования в этой сфере, отталкивая от данных результатов.
Новости по теме
Учёные: Мозг мешает похудеть людям с лишним весом
Учёные: Мозг мешает похудеть людям с лишним весом

Исследователи из Института здравоохранения США пришли к неожиданному выводу. Людям с лишним весом похудеть мешает мозг.

Ученые выяснили, что сладости не приводят к проблемам с лишним весом
Ученые выяснили, что сладости не приводят к проблемам с лишним весом

Сообщество ученых Соединенных Штатов Америки обнародовало результат недавнего эксперимента. По мнению специалистов, при правильном питании, от сладостей нельзя

Ученые: Стояние на ногах избавит человека от лишнего веса
Ученые: Стояние на ногах избавит человека от лишнего веса

Американские исследователи в области науки стали авторами очередного эксперимента. В этот раз ученые установили, что стояние на ногах избавит человека от

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости