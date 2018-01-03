Шведские ученые нашли в человеческом организме «датчик слежения» за лишним весом

Шведские ученые провели эксперимент, в результате которого в теле человека был обнаружен некий «датчик». Он предназначен для слежения за изменением веса.

Первыми подопытными для ученых стали крысы. На протяжении нескольких недель животные жили как обычно, только при этом к ним были прикреплены грузики-утяжелители.В конце эксперимента представители науки сняли показания веса подопытных. Как оказалось, они успели похудеть за это время до тех показателей, которые у них были до начала эксперимента без утяжелителей.Такой результат дал пищу ученым для размышлений. На основе выводов с крысиным экспериментом, научные сотрудники исследовали подобные функции человеческого организма.Стало ясно, что у людей существуют аналогичные свойства. Мозг анализирует много показателей человеческой системы жизнедеятельности. Оказалось, что даже информация о весе тоже поступает к нейронам. Ее «предоставляют» клетки костной массы. Мозг обрабатывает входящий импульс и регулирует соответственным импульсом желание приема пищи.Такое открытие позволяет сделать вывод, что уровень человеческого веса в большинстве зависит от работы нейронов в мозгу. Это дает ученым возможность проводить дальнейшие исследования в этой сфере, отталкивая от данных результатов.